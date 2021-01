Maltempo a Messina: in azione i mezzi antineve sulle strade provinciali Caronia-Capizzi-bivio Cerami e Cesarò-San Teodoro

4 Gennaio 2021 15:50

Maltempo a Messina: il personale in servizio 24 ore su 24 per garantire la sicurezza e la percorribilità delle arterie stradali dell’Ente

Nella mattinata odierna si è reso necessario l’intervento di uomini e mezzi della Città Metropolitana di Messina, a causa di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sulle strade provinciali. Con i mezzi in dotazione, già da qualche mese predisposti per tale attività, il personale del Servizio Autoparco, del Servizio Protezione Civile e dei Servizi Viabilità, coordinato dal responsabile del Servizio Autoparco della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”, dott. Pietro Alito, sta intervenendo sulle strade Caronia-Capizzi-Bivio Cerami e Cesarò-San Teodoro. A causa delle rigide temperature, si sta provvedendo allo spandimento di sale antighiaccio, stoccati dal personale addetto alla sicurezza della viabilità provinciale, nei siti di San Teodoro, San Piero Patti, Montalbano Elicona e Raccuja. Tutto il personale addetto è pronto ad intervenire, in caso di emergenza, se le condizioni meteo lo dovessero richiedere, per garantire la percorribilità delle strade di competenza e la pubblica incolumità.