15 Gennaio 2021 20:36

Neve in Calabria: il traffico è provvisoriamente bloccato per un mezzo pesante inframezzato in carreggiata

Sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” il traffico è provvisoriamente bloccato per un mezzo pesante inframezzato in carreggiata all’altezza del km 14,5, in località San Fili, in provincia di Cosenza. Nel tratto sono in corso precipitazioni nevose ed è obbligatorio l’uso di catene o pneumatici da neve. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

