‘Ndrangheta, Spirlì: “ringrazio Gratteri per l’indomito coraggio e la tenace dedizione all’esercizio della giustizia”

21 Gennaio 2021 16:12

‘Ndrangheta, le parole del presidente facente funzioni della Regione Calabria Spirlì

“Sono profondamente colpito. Conosco l’assessore Talarico come persona dedita all’incarico affidatogli dal presidente Santelli. È un uomo mite, di grande disponibilita’ nei confronti dei calabresi. Mi auguro che possa, nei tempi piu’ brevi, provare la sua totale estraneita’ alle accuse che gli vengono contestate“. È quanto dichiara il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirli’, in merito all’inchiesta ‘Basso profilo’ condotta dalla Dda di Catanzaro. “Allo stesso modo – aggiunge – non posso che ringraziare il procuratore Gratteri per l’indomito coraggio e la tenace dedizione all’esercizio della giustizia: ai calabresi sta regalando una Calabria nuova, sicura e lontana dal malaffare, dalle deviazioni di ogni tipo e da quella mala gente che, per troppo tempo, l’ha soggiogata e mortificata”.