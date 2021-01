‘Ndrangheta, l’accusa della Dda: Talarico, i due politici locali e la provvigione del 5%

21 Gennaio 2021 12:38

‘Ndrangheta, la ricostruzione della Dda di Catanzaro che ha coordinato l’operazione “Basso profilo” contro i maggiori esponenti delle ‘ndrine

“I componenti della consorteria criminale erano anche in grado di ottenere informazioni sulle operazioni di polizia imminenti attraverso una rete di fonti e connivenze tra le forze dell’ordine. In questo contesto, il ruolo di un Luogotenente della Guardia di Finanza, oggi in pensione, anch’egli raggiunto da misura custodiale, in quanto, ancora in servizio all’epoca dei fatti, con la sua condotta, finalizzata a ottenere uno stipendio fisso tramite l’assunzione del figlio presso una società costituita ad hoc dall’imprenditore Gallo Antonio in Albania, forniva notizie sullo stato dell’indagine denominata ‘Borderland’, avvicinando i colleghi delegati alle indagini, contribuendo a salvaguardare gli interessi di gallo Antonio, di cui conosceva i legami con la compagine associativa di tipo ‘ndranghetistico cui era intraneo”. E’ quanto ricostruisce la Dda di Catanzaro che ha coordinato l’operazione “Basso profilo” contro i maggiori esponenti delle ‘ndrine tra le più importanti di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro come ‘Bonaventura’ ‘Aracri’, ‘Arena’ e ‘Grande Aracri’, nonché di imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione collusi con le predette organizzazioni criminali. “Per gli stessi motivi – evidenzia la Dda – si muovevano due politici catanzaresi, Brutto Tommaso e Brutto Saverio, padre e figlio, l’uno consigliere di minoranza del comune di Catanzaro, l’altro assessore del comune di Simeri Crichi, coinvolti nell’operazione, i quali auspicando ad un guadagno analogo a quello del Luogotenente mettevano in contatto quest’ultimo con l’imprenditore delle cosche, attraverso promesse di ‘entrature’ da realizzare con il contributo del segretario Regionale in Calabria dell’Udc, Franco Talarico, oggi assessore al bilancio della Regione Calabria che, a sua volta, avrebbe coinvolto un europarlamentare e altri politici nazionali. Talarico, insieme ai due politici locali, guardavano a Gallo Antonio come imprenditore di loro riferimento per l’aggiudicazione di grossi appalti per i quali il loro guadagno sarebbe consistito in una provvigione del 5%”.