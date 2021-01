‘Ndrangheta, Gratteri: “tra cosche e politica c’è rapporto diretto”

21 Gennaio 2021 16:18

‘Ndrangheta, le parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che commenta l’esito dell’inchiesta “Basso profilo”

“Questa indagine e’ la sintesi di cio’ che diciamo da anni: la ‘ndrangheta spara di meno pero’ corrompe sempre di piu’, ha rapporti con il mondo dell’imprenditoria e politica. Dimostra appieno il rapporto diretto tra ‘ndrangheta, politica ed economia, con la consapevolezza che l’interlocutore e’ espressione della criminalita‘”. A dirlo il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri commentando l’esito dell’inchiesta “Basso profilo”. “La sintesi – ha aggiunto – e’ che l’imprenditore Gallo, uomo molto eclettico ed un filo spregiudicato, ha contatti con uomini delle forze dell’ordine, della politica, con la ‘ndrangheta di tutto il crotonese e attraverso questi contatti riesce ad allargare sempre piu’ e in modo smisurato queste sue attivita’ imprenditoriali. Nelle perquisizioni abbiamo trovato milioni in contanti, orologi di lusso, auto, e parliamo di un imprenditore medio piccolo. Questa voglia ingrandirsi lo porta fino a Reggio Calabria a rivolgersi ai De Stefano-Tegano per organizzare la campagna elettorale di Franco Talarico, lo porta a salire a Roma per cercare di ottenere appalti di livello nazionale e organizza, attraverso Talarico, un incontro con Cesa. Talarico sapeva perfettamente che Gallo andava a rivolgersi alle cosche di Reggio. Cesa e Talarico erano nello stesso partito e quindi, per ricambiare l’interesse per le elezioni politiche, ha organizzato il pranzo””. In merito al coinvolgimento dei professionisti, Gratteri ha affermato che “fa un po’ impressione vedere il mondo delle professioni al servizio di faccendieri ed in questo caso di ‘ndranghetisti. Il limite quale e’? Fino a dove si spingera’ il mondo delle professioni ad essere a servizio della ‘ndrangheta? E’ questa la nuova frontiera che ormai da 4 anni, da quando sono a Catanzaro, stiamo cercando di dimostrare. Ogni indagine avanziamo di un pezzo, facciamo un nuovo step, entriamo sempre piu’ nei quadri della pubblica amministrazione, della classe dirigente, della classe borghese, aristocratica, dotta e scopriamo pezzi di mondi marci e questo e’ desolante. Non stiamo parlando di stato di necessita’ ma di ingordigia“.