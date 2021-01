‘Ndrangheta, Gratteri: “a Cesa contestata associazione a delinquere con metodo mafioso”

21 Gennaio 2021 16:19

‘Ndrangheta, le parole del Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri a Sky TG24

Il reato contestato all’onorevole Cesa “è il 416, aggravato dal metodo mafioso. Risponde di associazione a delinquere“. Lo ha dichiarato a Sky TG24 il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, che poi ha aggiunto: “Il collettore e promotore dell’indagine è l’imprenditore Gallo, che vende prodotti sanitari e ha anche tantissime altre società e attività imprenditoriali, che cerca di allargare. Attraverso il consigliere comunale Tommaso Brutto e suo figlio Saverio Brutto, assessore del comune di Simeri Crichi, conosce e incontra l’onorevole Talarico, che si è presentato alle elezioni politiche del 2018. Gallo scende a Reggio Calabria e si incontra con dei soggetti vicini alla cosca De Stefano-Tegano che fanno la campagna elettorale a Talarico. Talarico sa perfettamente che sono dei mafiosi, rappresentanti della ‘ndrangheta. Non viene eletto perché gli mancano 1500 voti”. Nell’estate del 2017, ha spiegato Gratteri, “Gallo chiede appoggi a Talarico per appalti e entrature a livello relazionale. Quindi in quell’estate si organizza un pranzo a Roma, con Gallo, questi altri soggetti, con Talarico e con l’onorevole Lorenzo Cesa. Questo pranzo non è stato intercettato perché all’epoca l’onorevole Cesa era parlamentare, ma da altre risultanze delle indagini è emerso che Cesa, come Talarico, hanno promesso interessamento e impegno per l’aggiudicazione di appalti nel settore di specializzazione del Gallo a livello nazionale”.