NBA, Russell Westbrook fa la storia: 5ª tripla doppia in 5 gare, battuto il record di Oscar Robertson 60 anni dopo

1 Gennaio 2021 12:03

Russell Westbrook firma la 5ª tripla doppia in altrettante gare dall’inizio della stagione: battuto il record storico di Oscar Robertson

Russell Westbrook aggiorna le sue statistichee ritocca un record che nella storia del basket NBA durava da ben 60 anni. Il nuovo playmaker degli Washington Wizards, arrivato nella trade che ha visto John Wall approdare a Houston, ha messo insieme la 5ª tripla doppia in altrettante partite di inizio stagione battendo il primato che Oscar Robertson aveva stabilito nel 1961 con i Cincinnati Royals (4 su 4). Nonostante i 22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist di RW3, la franchigia della capitale non è riuscita a spezzare la tremenda streak di sconfitte che la vede ancora a secco di vittorie stagionali dopo 5 partite. I Chicago Bulls, avversari della notte, hanno trovato infatti il secondo successo stagionale contro Washington per 130-133.