NBA, LeBron James batte il record di triple doppie di Kobe Bryant con i Lakers: è il 3° all-time con i gialloviola

2 Gennaio 2021 11:37

LeBron James batte il record di triple doppie di Kobe Bryant con la maglia dei Los Angeles Lakers: davanti al ‘Re’ solo Jason Kidd e Magic Johnson

Il secondo successo della stagione sui San Antonio Spurs permette a LeBron James di ritoccare l’ennesimo record della sua carriera. All’inizio del suo terzo anno ai Lakers, il numero 23 ha messo a segno la 22ª tripla doppia in maglia gialloviola, superando le 21 di Kobe Bryant. LBJ ha chiuso la gara contro gli Spurs con 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, tirando 8/22 dal campo, con 3/7 dalla lunga distanza e con un perfetto 7/7 dalla lunetta. In carriera sono 95 triple doppie totali, meglio di lui solo: Jason Kidd (107), Magic Johnson (138), Russell Westbrook (150) e Oscar Robertson (181). Di essi, nonostante giochi molto palla in mano e con compiti di regia, LeBron James è l’unico a non essere un playmaker, dunque ad avere meno possibilità di fare assist. ‘The Chosen One’ punterà adesso alle 24 triple doppie di Elgyn Balor con la maglia dei Lakers, mentre le 138 di Magic Johnson rischiano di risultare impossibili da superare.