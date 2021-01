10 Gennaio 2021 11:25

LaMelo Ball fa la storia dell’NBA: a 19 anni e 140 giorni è il più giovane ad aver fatto registrare una tripla doppia. Battuti i record di LeBron, Doncic e Fultz

LaMelo Ball illumina la notte di Charlotte trascinando gli Hornets al successo sugli Atlanta Hawks con una prestazione straordinaria. Il rookie scelto con la pick numero 3 dalla franchigia guidata da Michael Jordan in persona ha messo insieme 22 punti, 12 rimbalzi e 11 assist per quella che è la tripla doppia più giovane della storia del basket NBA. Un vero e proprio record stabilito a 19 anni e 140 giorni, strappato a Markelle Fultz che deteneva il primato precedente con 19 anni e 317 giorni. Prima di lui tanti altri campioni avevano stabilito un simile record di precocità, per citarne alcuni basta fare i nomi di LeBron James (20 anni e 20 giorni), Luka Doncic (19 anni e 327 giorni). “So di cosa sono capace, perciò non mi sorprende di esserci riuscito. So che cosa ci si aspetta che accada”, le parole di LaMelo Ball già proiettato verso il prossimo traguardo.