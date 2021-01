NBA, Kevin Durant in isolamento: è entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus

5 Gennaio 2021 11:57

Kevin Durant si trova attualmente in isolamento: il cestista dei Brooklyn Nets è entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus

Nuova tegola nell’inizio di stagione dei Brooklyn Nets. La franchigia newyorkese, dopo aver perso Spencer Dinwiddie per tutto l’anno, dovrà fare a meno di Kevin Durant, seppur per un lasso di tempo più ridotto. L’ex stella dei Golden State Warriors dovrà stare fuori solo una settimana infatti, poichè si trova attualmente in isolamento dopo essere entrato in contatto con un positivo al Coronavirus. Kevin Durant era stato uno dei primi cestisti NBA a contrarre il Covid la scorsa primavera, ma nonostante ciò non ci sarà alcuno ‘strappo alla regola’. KD verrà testato ogni giorno e dovrà saltare le gare casalinghe contro Utah Jazz, Piladelphia 76ers e Oklahoma City Thunder e la trasferta contro i Memphis Grizzlies, prima di poter tornare in campo il 12 gennaio contro i Denver Nuggets.