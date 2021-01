NBA, James Harden e la maglia numero 13 di Landry Shamet: sui social inizia… il ricatto [GALLERY]

16 Gennaio 2021 16:56

James Harden vuole la maglia numero 13 dei Brooklyn Nets: Landry Shamet gliela farà pagare cara. Fra i due nasce un simpatico siparietto social

James Harden ha finalmente ritrovato la voglia di scherzare. ‘Il Barba’ ha ottenuto l’ok per lasciare gli Houston Rockets e trasferirsi ai Brooklyn Nets insieme a Kevin Durant e Kyrie Irving costruendo uno dei terzetti più talentuosi della storia del basket NBA. James Harden deve risolvere però un problema con la nuova franchigia: vuole la maglia numero 13, attualmente sulle spalle di Landry Shamet. Sui social fra i due è avvenuto un simpatico scambio di battute nel quale Harden ha chiesto ‘il prezzo‘ per il cambio di maglia e Shamet ha risposto parlando di honey buns (focaccine al miele), rolex e tanti soldi. Il ‘Barba’ ha dunque optato per una soluzione low cost composta da cupcakes e apple watch. I due potrebbero trovare presto un accordo!