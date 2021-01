NBA, infortunio Nurkic in Blazers-Pacers: contatto e caduta, il polso si spezza [VIDEO]

15 Gennaio 2021 10:14

Infortunio Nurkic, frattura al polso per il centro dei Portland Trail Blazers: il big man bosniaco è perseguitato dalla sfortuna

Infortunio Nurkic: ci risiamo. Il centro dei Portland Trail Blazers non riesce proprio a stare lontano dall’infermeria. Dopo la rottura della tibia sinistra, il big man bosniaco ha rimediato la frattura del polso della mano destra durante Blazers-Pacers e starà fuori per un tempo ancora non definito. Un duro colpo per la franchigia che in passato ha già dovuto fare i conti con la pesante assenza del talentuoso pivot europeo. La dinamica dell’infortunio non è chiarissima: Nurkic sembra tenersi il polso, con una smorfia di dolore, dopo una penetrazione dei Pacers, ma è successivamente, dopo averstoppato un tentativo di Myles Turner che, cadendo sul parquet, sembra farsi male definitivamente. Questa l’ultima giocata della sua partita. Solitamente per un infortunio del genere, nel migliore dei casi, vengono saltate 16 gare senza operazione, se invece dovesse servire l’intervento chirurgico anche dalle 35 in su.