Napoli, Victor Osimhen positivo al Coronavirus dopo la festa sfrenata per il compleanno in Nigeria

1 Gennaio 2021

Il Napoli comunica una nuova positività al Coronavirus all’interno del suo roster. “La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra“, la nota diffusa dal club partenopo nella quale vengono chiarite le condizioni di salute dell’attaccante ex Lille. Osimhen, infortunato da diverse settimane, aveva scelto di festeggiare il suo compleanno in Nigeria, lo scorso 29 dicembre, apparendo sui social fra canti e balli durante una serata piuttosto movimentata, nella quale gli invitati apparivano senza mascherina e senza il rispetto della distanza.