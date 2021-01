8 Gennaio 2021 14:14

Gennaro Gattuso furioso dopo la sconfitta contro lo Spezia: pugni contro il muro e urla rivolte verso i calciatori del Napoli accusati di non avere gli attributi

Dopo un buon inizio di stagione il Napoli è incappato in alcuni passi falsi che hanno fatto particolarmente arrabbiare Gennaro Gattuso. Se davanti le telecamere il tecnico calabrese ci mette sempre la faccia, fungendo senza problemi da parafulmine per critiche e attacchi da parte dei media, nel privato dello spogliatoio la situazione è ben diversa. Il ‘Corriere dello Sport’ riporta momenti di alta tensione dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 contro lo Spezia. Gattuso avrebbe urlato e preso a pugni il muro per sfogare la sua rabbia, rivolgendosi poi ai calciatori con un “non avete gli attributi!”. La squadra è apparsa mortificata, non solo per la sconfitta, ma anche per le parole appena ascoltate: molti calciatori si sono innervositi, qualcuno aveva gli occhi lucidi. Il Napoli risulta attualmente sesto in classifica con 28 punti e una gara da recuperare contro la Juventus. In stagione sono arrivate 5 sconfitte, 3 nelle ultime 5 gare nelle quali i partenopei hanno raccolto appena 4 punti: se si vuole puntare ad un piazzamento Champions League, le urla di Gattuso sono tutt’altro che ingiustificate.