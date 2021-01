Napoli, Gattuso è una furia: “Sto prendendo schiaffi ovunque, deluso dal presidente”

31 Gennaio 2021 21:32

Il tecnico calabrese del Napoli Gennaro Gattuso si è lasciato andare ad un pesantissimo sfogo al termine della sfida vinta contro il Parma

Furia Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese era finito sotto esame dopo la sconfitta di Verona col suo Napoli. Oggi però, al fischio finale del match vinto contro il Parma, si è lasciato andare ad un pesantissimo sfogo anche nei confronti del presidente De Laurentiis.

“Non è sempre facile stare tranquillo – ha detto a Sky – Qui sto prendendo schiaffi a destra e manca e pare che siamo penultimi in classifica. Io devo pensare solo a lavorare. Ora penso all’Atalanta e magari con un ko torno di nuovo in discussione, anche se non si può lavorare così. Questa ‘tarantella’ è cominciata da un mese a questa parte, non è successo l’altro ieri. Ne ho sentite di tutti i colori, da chi dice che sto male e non posso più allenare a chi sostiene che sono scarso. Magari col lockdown ci sono i leoni da tastiera e quelli non sono un mio problema, mi dispiace invece per le offese arrivate da chi lavora qui da tanto tempo”.

“Ora rivaluteremo tante cose – prosegue Gattuso riferendosi a De Laurentiis – io più che ai contratti sono legato alle mie emozioni. Mi sento a mio agio a Castel Volturno con i miei calciatori, per il resto invece non mi ci sento per niente: l’aria che si respira da un po’ di tempo non mi piace. Con De Laurentiis c’è sempre stato un buon rapporto, ma sono deluso da quello che è successo negli ultimi 15-20 giorni. Non mancherà mai il rispetto per lui, ma la situazione è stata gestita male. Anche a me sono arrivate offerte ma sono stato corretto e non mi sono nemmeno seduto al tavolino”.