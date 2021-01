Napoli-Fiorentina, first reaction: shock! Gattuso si gode un netto 6-0 e un Insigne formato top player

17 Gennaio 2021 14:38

Napoli-Fiorentina, first reaction: shock! I partenopei travolgono la Viola con un netto 6-0: le sfuriate di Gattuso sono servite e se poi Insigne gioca così…

La domenica della 18ª giornata di Serie A si apre con un punteggio che, prendendo in prestito un termine dal tennis, potremmo definire ‘bagel’. Il lunch match che ha visto sfidarsi Napoli e Fiorentina si è concluso con un netto 6-0. Per usare una frase tanto di moda fra i meme social, per altro appartenente ad un famoso tifoso della Fiorentina: “first reaction: shock!“. Del resto, punteggi come questi, in Serie A, non si vedono tutti i giorni. Il Napoli di Rino Gattuso ha dominato la gara per tutto l’arco dei 90 minuti passeggiando letteralmente sulle macerie di una Fiorentina che, match contro la Juventus a parte, sta vivendo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. La Viola ha incasato un passivo pesantissimo in quella che è l’ottava sconfitta in 18 gare del solo girone d’andata. Fiorentina che si ritrova ad appena 5 punti dalla zona retrocessione e in piena lotta salvezza insieme ad almenoa ltre 6 squadre raccolte nello spazio di 9 punti.

Dall’altra parte Gattuso può finalmente abbozzare un sorriso. L’allenatore calabrese nelle ultime settimane si è fatto sentire con violente sfuriate negli spogliatoi. ‘Cazziate’, le definirebbe lui, sicuramente servite a far tornare sulla retta via la squadra azzurra. Il Napoli, pur senza due giocatori di grande qualità come Mertens e Osimhen, è riuscito a segnare 6 gol chiudendo la partita già nel primo tempo con un poker clamoroso, le due reti nella ripresa hanno contribuito a rendere più rotondo il punteggio. Insigne è stato l’MVP della gara: l’esterno partenopeo ha siglato una doppietta, giocando una delle migliori gare della sua stagione. Segnali positivi sia per il Napoli, che torna prepotentemente in zona Champions, che per la Nazionale che si aspetta di vedere il ‘Magnifico’ ad alti livelli anche con l’altra maglia azzurra.

