Myrta Merlino promuove Klaus Davi: “tue previsioni su governo azzeccate”

21 Gennaio 2021 14:28

Myrta Merlino promuove Klaus Davi: “Ci hai preso in pieno e con quindici giorni di anticipo”

“Ci hai preso in pieno e con quindici giorni di anticipo”, così Myrta Merlino, conduttrice de “L’Aria che tira” su La7 e tra le più qualificate giornaliste economiche italiane, ha ‘promosso’ sul campo Klaus Davi come analista politico. Motivo? Il massmediologo era intervenuto il 2 gennaio a “Stasera Italia”, condotta sempre con polso e preparazione da Veronica Gentili, in una puntata dominata da un’interminabile logorrea dell’ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e con una brevissima chiosa finale proprio di Davi: «Renzi ritirerà le ministre e farà cadere il governo, ne sono sicuro al 100%”. Lì per lì è passata inosservata ma non certo agli occhi dell’attenta conduttrice di La7 che introducendo il giornalista ha proprio esordito dicendo: «Devo dirvi una cosa su Klaus Davi: il 2 gennaio aveva previsto che Renzi avrebbe ritirato le sue ministre. Ci hai preso in pieno quindi ti chiederei anche una bella previsione su come finisce oggi la conta al Senato”.

“Il complimento di Myrta in diretta – commenta lo stesso Davi – vale doppio perché lei non fa sconti a nessuno e perché ho espresso quel giudizio quando mi trovavo ad Archi, il quartiere in cui risiedo quando mi trovo a Reggio Calabria per lavoro o per impegni istituzionali. Lontano 1000 km da Roma. La lontananza dal Palazzo e il rapporto profondo con l’Italia conferisce spesso lucidità anche se capita pure di sbagliare, come a tutti. Quella sera ho parlato pochissimo a “Stasera Italia” ma Veronica Gentili mi ha saputo valorizzare facendomi chiudere la puntata”.