MotoGp, Valentino Rossi è già carico: “non vedo l’ora di correre con la Petronas nel 2021!”

1 Gennaio 2021 17:05

Valentino Rossi è già carico in vista del Motomondiale 2021: il pilota di Tavullia pronto alla nuova avventura con la scuderia Yamaha Petronas

Il 28 marzo, presso Losail (Qatar), è previsto l’inizio del Motomondiale di MotoGp 2021, ma fosse per Valentino Rossi, si inizierebbe già domani. Nonostante i 42 anni da compiere a febbraio, il ‘Dottore’ ha sempre il solito spirito da ragazzino e la voglia matta di continuare a correre e competere. La nuova avventura con la Yamaha Petronas, scuderia satellite della Yamaha ma capace addirittura di far meglio con Quartararo e Morbidelli rispetto alla casa madre, lo stuzzica. Nel messaggio di auguri di buon 2021 della Petronas infatti, Valentino Rossi appare subito carico e pronto per la nuova stagione: “buon anno a tutti! Sono felice di essere entrato a far parte del team Petronas per il 2021. Ho visto cosa è riuscita a fare questa squadra nelle ultime due stagioni, quindi sono davvero entusiasta e desideroso di vedere cosa possiamo fare insieme. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team e tornare in pista“.