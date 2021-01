MotoGp, le condizioni di Fausto Gresini: polmoni duramente colpiti dal Coronavirus

21 Gennaio 2021 11:44

Ancora gravi le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato da fine dicembre a causa del Coronavirus: l’ultimo bollettino medico dall’ospedale di Bologna

Fan della MotoGp in ansia per le condizioni di Fausto Gresini. Il team manager della Gresini Racing è ricoverato dallo scorso dicembre presso l’ospedale di Bologna a causa dell’aggravarsi di alcuni sintomi legati al Coronavirus contratto sul finire del 2020. Le condizioni di salute di Gresini sono attualmente gravi, riesce a respirare correttamente solo con una macchina per al ventilazione, ma resta comunque cosciente e combattivo.

Nel bollettino diramato dala dottor Nicola Cilloni si legge che: “Le condizioni generali di Fausto Gresini purtroppo sono ancora gravi. I polmoni, colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione, riescono a dare ossigeno al sangue solo ed aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. E’ necessario mantenere addormentato quasi sempre Fausto per permettere al ventilatore meccanico di funzionare correttamente. Quando viene svegliato, è cosciente e combattivo“.