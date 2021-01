Moto3, terribile incidente per i fratelli Oncu: un camion colpisce in pieno il furgone su cui viaggiavano

8 Gennaio 2021 11:51

Terribile incidente per i fratelli Can e Deniz Oncu: un camion ha investito il furgone sul quale viaggivano i due piloti, fortunatamente (quasi) illesi

Brutto incidente stradale per i fratelli Oncu. Can e Deniz, piloti rispettivamente del team Kawasaki Puccetti Supersport e KTM Red Bull Tech 3 (Moto3) se la sono vista davvero brutta. I due erano diretti verso il circuito del 5 volte campione del mondo Kenan Soufoglu per una sessione di allenamento, quando il furgone sul quale viaggiavano è stato colpito in pieno da un camion proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento ed inevitabile, come testimoniato dalle immagini del furgone letteralmente distrutto. I fratelli Oncu, seduti di fiancon all’autista, ne sono usciti quasi indenni. Trasportati ad un’ospedale vicino per le cure mediche, i due piloti hanno riportato solo alcune ferite non gravi e sono stati dimessi poche ore dopo: servirà tempo per riprendersi più che altro dallo stato di shock dovuto all’incidente.