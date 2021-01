Morte Tanya Roberts, clamorosa rettifica dell’agente: tutto un equivoco, l’attrice è viva!

5 Gennaio 2021 10:54

Morte Tanya Roberts, la clamorosa rettifica dell’agente: si è trattato di un equivoco, l’attrice americana è ancora viva

Il mondo di Hollywood può asciugare le lacrime versate per la morte di Tanya Roberts: l’attrice è, clamorosamente, ancora viva! Nella giornata di ieri erano circolate le voci sulla sua morte improvvisa, dovuta ad alcune complicazioni di salute successive ad un malore avuto lo scorso 24 dicembre. La ex Bond girl in ‘007 – Bersaglio mobile‘ sarebbe stata ricoverata presso il Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles ma non ce l’avrebbe fatta. Le informazioni comunicate dal suo agente Mike Pingel sono però frutto di un incredibile equivoco, probabilmente causato dal marito che ha creduto morta la moglie nella giornata di domenica, comunicandolo al manager. Il sito ‘TMZ’ spiega: “il suo portavoce dice che è viva, nonostante avesse precedentemente detto che l’attrice fosse morta e inviato un comunicato stampa con queste informazioni”.