Morte Maradona, lo sfogo della figlia Dalma: “chi ha presentato il dr. Luque a mio padre? Continuiamo a fare i coglioni…”

27 Gennaio 2021 11:59

Morte Maradona, la figlia Dalma si sfoga sui social: la donna si chiede chi abbia presentato a suo padre il dr. Luque, attualmente al centro di diverse accuse

Il dottor Leopoldo Luque è una delle figure più enigmatiche legate alla morte di Maradona. Il medico personale dell’ex fuoriclasse del Napoli è finito al centro di diverse polemiche riguardanti presunte incurie dal punto di vista medico, risultate probabilmente decisive nel causare la morte del ‘Diez’. Gli inquirenti, indagando sulla sua posizione, hanno inoltre raccolto alcuni documenti che attestano la falsificazione della firma di Maradona per l’ottenimento della cartella clinica dell’ex calciatore argentino.

Vicende piuttosto torbide che non fanno altro che insinuare continui dubbi sul reale ruolo del medico nella vicenda. Dalma Maradona, figlia del ‘Pibe de Oro’, si è sfogata duramente con un post pubblicato sui social nel quale si chiede: “chi ha presentato il Dr Luque al mio papà? E perché? Oppure qua continuiamo a fare tutti i coglioni? L’unica cosa che dirò è che né mia sorella, né io stessa, scenderemo mai a patti con qualsiasi cosa abbia a che fare con Morla… e la gente che lo fa dovrà prendersene la responsabilità quando tutto uscirà alla luce del sole! Poi non li vorrò vedere piangere e dire che non sapevano chi fosse perché era ben chiaro, uno per uno!“.