Morte Maradona, la procura di Napoli indaga su una statua… che ancora non c’è

28 Gennaio 2021 14:58

Morte Maradona, la procura di Napoli indaga su una statua dedicata alla memoria del ‘Diez’ che il Comune non ha ancora costruito

Sono passati ormai oltre 2 mesi dalla prematura scomparsa di Diego Armando Maradona, deceduto lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio nella sua abitazione di Tigre. Mentre in Argentina continuano le indagini relative al decesso del ‘Diez’, particolarmente in merito alle posizioni del personale medico che aveva in curo Maradona negli ultimi giorni della sua vita, in Italia la Procura di Napoli ha deciso di fare chiarezza su una statua che ancora non è stata costruita. Il Comune infatti, avrebbe pensato ad un crowfunding per realizzare l’opera in memoria di Maradona, giocatore amatissimo, nonchè simbolo della città. Ieri la Digos ha acquisito dei documenti legati al progetto, rispetto anche alla composizione della commissione che dovrà poi valutare le proposte. La procura vuole capire se ci siano state pressioni da parte degli ultras.