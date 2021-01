Morte Maradona, ci risiamo: dall’Argentina spunta una nuova, presunta, figlia illegittima

12 Gennaio 2021 14:38

Morte Maradona, dall’Argentina viene fuori la notizia di una nuova, presunta, figlia illegittima: la ragazza non vorrebbe far parte della successione

Diversi dettagli in merito alla Morte di Maradona devono ancora essere chiariti dagli inquirenti e tante novità continuano a venire a galla anche dopo la scomparsa del ‘Diez’. È risaputo che dal punto di vista amoroso Maradona non fosse proprio un marito fedele. Diverse le compagne avute nella sua vita, altrettanti i tradimenti, non si contano le donne amate, la maggior parte anche solo per una notte. Non c’è da stupirsi se oggi, come già avvenuto in passato, diversi ragazzi si dichiarano figli del Pibe de Oro. Per provarlo però serve il test del DNA. Secondo l’emittente argentina ‘America’, una nuova ragazza avrebbe richiesto di iniziare la procedura per verificare se Diego Armando Maradona sia realmente suo padre. La donna si chiama Eugenia Laprovittola, è nata l’11 luglio 1995 e vive a Berisso. Eugenia è stata adottata da piccola e non sa chi sia realmente suo padre, seppur nella casa in cui è cresciuta si sia parlato molto di Maradona. Secondo le prime informazioni, la ragazza non vorrebbe partecipare alla successione ma solo togliersi un dubbio che la attanaglia da diverso tempo.