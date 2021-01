Morte Maradona, il medico Luque sulla graticola: l’ultimo sospetto è la falsificazione della firma di Diego

8 Gennaio 2021 16:47

Morte Maradona, il medico Leopoldo Luque al centro di nuovi sospetti: avrebbe falsificato le firme di Diego per ottenere la sua cartella clinica

Intorno alla morte di Maradona ci sono ancora forti dubbi e grandi perplessità. Il punto principale sul quale si sta indagando è se ci siano state o meno delle negligenze da parte di chi si doveva prendere cura della salute del fuoriclasse argentino, ovvero la psichiatra Agustina Cosachov e il medico personale del ‘Diez’ Leopoldo Luque. Proprio quest’ultimo è stato fin dai primi momenti al centro di forti sospetti, l’ultimo dei quali riguarda alcune firme. La magistratura ha infatti predisposto una perizia calligrafica su alcuni documenti requisiti nel corso della perquisizione nell’abitazione e nello studio professionale del medico. Secondo ‘Infobae’, in questa perquisizione sono stati requisiti 3 documenti contenenti possibili ‘firme sospette‘: possibile che Leopoldo Luque le abbia falsificate?

Ad alimentare i sospetti della magistratura è stato il ritrovamento di un foglio con diverse firme di Maradona, quasi fosse una sorta di esercitazione per riprodurre la scrittura nel miglior modo possibile. Inoltre è presente anche un file con la firma di Maradona scannerizzata e una richiesta formale inviata alle autorità della clinica Olivos (quella nella quale l’ex numero 10 del Napoli si era operato al cervello ad inizio novembre) per ottenere il fascicolo riguardante i precedenti clinici di Maradona: per legge solo Diego in persona avrebbe potuto fare una richiesta del genere. Possibile che il medico abbia falsificato la firma di Maradona per ottenere la sua cartella clinica? I magistrati indagheranno su questo punto nelle prossime settimane al fine di ricostruire l’esatto quadro clinico del ‘Pibe de Oro’ ed eventuali imperizie che avrebbero portato al suo prematuro decesso.