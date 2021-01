Morte Maradona, Diego Jr. e il mistero del testamento: “vi sembra possibile che mio padre avesse solo 3 auto?”

7 Gennaio 2021 11:13

Morte Maradona, il figlio Diego Jr. pronto a volare in Argentina per chiarire la questione relativa al testamento: impossibile che ci siano solo 3 auto

Diego Maradona Jr. volerà finalmente in Argentina per dare l’ultimo saluto al padre Diego. scomparso lo scorso 25 novembre, mentre il figlio del ‘Diez’ e Cristiana Sinagra era ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. Diego Jr. coglierà anche l’occasione di fare chiarezza in merito alla questione relativa al testamento. L’avvocato Sebastian Baglietto ha dichiarato che attualmente, vista la scarsa collaborazione dell’avvocato di Maradona, Matias Morla, l’eredità del ‘Pibe de Oro’ è composta da appena 3 automobili.

Diego Jr., intervistato da ‘Il Mattino’, ha dichiarato: “lo scopo principale del viaggio è salutare papà e dargli un bacio, visto che non ero presente al suo funerale. Ho un avvocato in Argentina, Luis Enrique Rey, con il quale mi sento anche cinque volte al giorno. Ho piena fiducia in lui ed è l’unico che porta avanti la mia situazione del punto di vista legale: anche io sono rimasto sorpreso dal fatto che finora l’avvocato Morla abbia dichiarato soltanto tre auto facenti parte del patrimonio di papà. Ci sono molti lati oscuri, voglio vederci chiaro. Papà aveva qualche vena malinconica. A volte gli è capitato di parlare con noi della morte e ha sempre detto che avrebbe lasciato tutto a noi figli. Nessun testamento? A me risulta il contrario. Intendo capire perché Morla non tiri fuori le carte in suo possesso. Vi sembra possibile che papà possedesse soltanto tre auto?”.