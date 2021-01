Morte Maradona, l’avvocato spiega: “eredità? Per ora ci sono solo 3 auto!”

6 Gennaio 2021 12:40

Morte Maradona, l’avvocato Sebastian Baglietto fa chiarezza: per ora nell’eredità sono state segnalate soltanto 3 automobili

Ennesima novità riguardante la morte di Diego Armando Maradona, tragicamente scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un problema cardio-respiratorio. Passato il periodo del lutto, l’argomento principale diventa quello riguardante l’eredità. Tanti gli eredi che si contendono il patrimonio del ‘Pibe de Oro’: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. e Dieguito Fernando Maradona. L’avvocato Sebastian Baglietto, nominato amministratore della successione di Diego Armando Maradona, ha fatto chiarezza sulla questione eredità ai microfoni de ‘Il Mattino’, spiegando che per ora non esiste alcun patrimonio milionario: “mai avuti contatti direttamente con Matias Morla (avvocato di Maradona, ndr), solo qualche breve colloquio con il suo avvocato. Si rifiuta di trasferire degli atti dell’amministrazione, non ha consegnato dati o relazioni di alcun tipo e non ha presentato i conti. Strano no? La verità è che non posso fornire dati. Patrimonio da 60 milioni? Come ho detto, il suo precedente avvocato non ha consegnato praticamente nulla: solo tre auto”.