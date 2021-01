Morgan De Sanctis, giallo sulle dinamiche dell’incidente: intanto migliorano le condizioni di salute

7 Gennaio 2021 15:30

Giallo sulle dinamiche dell’incidente che ha coinvolto Morgan De Sanctis: nessuno ha chiamato la polizia. Le condizioni dell’ex portiere migliorano

Tifosi della Roma in pensiero per le condizioni di Morgan De Sanctis, direttore sportivo giallorosso rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico nella notte fra il 5 e il 6 gennaio. Sulle dinamiche dell’incidente, ancora tutte da chiarire, aleggia però un alone di mistero. Non è chiaro infatti cosa abbia causato l’incidente: secondo ‘Il Messagero’ sarebbero state la velocità del mezzo e il fondo stradale viscido. Lo schianto è avvenuto verso le ore 22:00 sulla Cristoforo Colombo, nei pressi delle Mura Aureliane. Nonostante l’impatto e le condizioni di salute precarie dell’ex portiere, nessuno ha chiamato la polizia. Attualmente comunque le condizioni di Morgan De Sanctis sono in netto miglioramento. Il dirigente giallorosso è infatti vigile e cosciente: nei prossimi giorni sarà dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma nel quale è attualmente ricoverato.