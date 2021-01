La moglie di Maradona vince Masterchef Vip Argentina: la dedica a Diego insieme alle figlie è toccante

19 Gennaio 2021 16:52

Claudia Villafane vince Masterchef Vip Argentina: la moglie di Maradona dedica la vittoria, insieme alle figlie, alla memoria di Diego

Claudia Villafane torna a sorridere. A circa 2 mesi di distanza dalla morte dell’ex marito Diego Armando Maradona, la compagna ha vinto la finale di Masterchef Vip Argentina battendo nello scontro finale Analia Franchin. Claudia Villafane ha conquistato i giudici presentando un menù composto da una burrata come antipasto, un involtino di pancetta con coniglio come piatto forte e per finire una crema di cioccolato bianco con una ciliegia per dessert. Sui social la figlia Dalma ha voluto festeggiare la vittoria della madre, insieme con la sorella Gianinna, in uno scatto nel quale ha ricordato la presenza del padre Diego Armando Maradona: “sempre con voi. Per sempre noi 4 uniti. Grazie Babu! Grazie Tata!“. ‘Babu’ e ‘Tata’ sono i soprannomi che la figlia ha dato rispettivamente al padre e alla madre.