La moglie è romantica, ma Tonelli ha occhi solo per altro: il commento è piccante! [FOTO]

5 Gennaio 2021 19:30

La moglie di Lorenzo Tonelli pubblica un post romantico su Instagram, ma il calciatore ha occhi solo per le sue forme: il commento diventa virale

Quante volte vi è capitato: sotto un post al quale tenete particolarmente arriva qualcuno a rovinarlo con un commento fuori luogo. E a volte quel qualcuno è proprio il vostro partner! Capita anche ai vip, ne sa qualcosa Claudia Manzella, moglie del calciatore della Sampdoria Lorenzo Tonelli, colui che ovviamente le ha rovinato il post. La donna ha pubblicato una foto in bianco e nero di una recente vacanza alle Maldive, che ritrae i due felici in spiaggia e la scritta “mi manca viaggiare con te“. Un dolce ricordo in tempi nei quali si può solo viaggiare con la memoria o la fantasia. A proposito di fantasia, a Lorenzo Tonelli ne saranno venute in mente alcune piuttosto bollenti visto il primo commento che ha pensato di scrivere: “che tette“.