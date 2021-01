Milazzo: fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione, interrogazione del consigliere Foti

7 Gennaio 2021 22:18

Milazzo: presentata dal consigliere Antonio Foti un’interrogazione rivolta al Sindaco riguardante il Fondo di innovazione tecnologica e digitalizzazione istituito con il “Decreto Rilancio”

Presentata dal consigliere Antonio Foti un’interrogazione rivolta al Sindaco riguardante il Fondo di innovazione tecnologica e digitalizzazione istituito con il “Decreto Rilancio”. Nello specifico si chiede di sapere quali obiettivi intende porsi l’Amministrazione Comunale rispetto al miglioramento dei processi di informatizzazione e digitalizzazione e in secondo luogo se è stato inviato apposito atto di indirizzo agli Uffici con riferimento all’Avviso Pubblico per accedere alle risorse del Fondo per l’innovazione. Con il Decreto Rilancio si è istituito il Fondo per l’innovazione tecnologia e la digitalizzazione, composto da 50 milioni complessivi, 43 milioni dei quali destinati ai Co-muni, per sostenere la trasformazione digitale degli Enti sui territori a più stretto con-tatto con cittadini e imprese. Le pubbliche amministrazioni – dichiara il Consigliere Foti – necessitano di strumenti adeguati volti a compiere significativi passi in avanti sui temi legati all’informatizzazione e alla digitalizzazione dei propri uffici, non solo con riferimento alle difficoltà in materia tributaria e di riscossione ma anche con l’obiettivo di poten-ziare alcuni servizi essenziali rendendoli maggiormente accessibili, colmando la di-stanza tra i cittadini e le impresse con la “Casa Comunale”.