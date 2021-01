Milazzo: da Lunedì tornano a scuola i bambini delle scuole elementari e delle prime classi delle Medie

23 Gennaio 2021 18:48

Milazzo: il sindaco Pippo Midili non prolungherà l’ordinanza emessa la scorsa settimana che prevedeva anche per questi studenti la didattica a distanza

Da Lunedì 25 gennaio, a Milazzo, tornano a scuola i bambini delle scuole elementari e delle prime classi delle Medie. Il sindaco Pippo Midili infatti non prolungherà l’ordinanza emessa la scorsa settimana che prevedeva anche per questi studenti la didattica a distanza. Una decisione quella del primo cittadino che arriva, dopo aver sentito anche l’Asp, a seguito dello screening effettuato ieri e oggi sugli alunni delle scuole appartenenti ai tre istituti comprensivi. I 700 tamponi eseguiti infatti sono risultati tutti negativi. Pertanto anche sul territorio di Milazzo avrà validità l’Ordinanza Regionale n. 5 che prevede la Dad solo per gli studenti delle seconde e terze della scuola media e per gli istituti superiori.