Milazzo: controlli nei supermercati della polizia locale per il rispetto delle norme anti Covid

23 Gennaio 2021 17:24

Milazzo: continuano i controlli da parte della polizia municipale nei supermercati, per il rispetto delle regole da parte degli esercenti e dei cittadini. Nessun problema o limitazione nell’acquisto di generi alimentari

Continuano i controlli da parte della polizia municipale nei supermercati, per il rispetto delle regole da parte degli esercenti e dei cittadini. Nessun problema o limitazione nell’acquisto di generi alimentari. L’attività serve, infatti, ad evitare che siano messi in atto comportamenti che violino le prescrizioni dell’ultimo Dpcm. In questi primi venti giorni di gennaio sono state controllate 117 persone e 20 attività, ma solo tre sanzioni (una ad una persona e due ad attività commerciale) in quanto si è puntato molto sull’attività informativa. “Ma dalla prossima settimana il personale del corpo sarà ancora più intransigente – afferma l’assessore alla polizia locale, Beatrice De Gaetano – vista la situazione che registriamo nella nostra città. Il nostro obiettivo è contenere il contagio del Covid 19 e controllare che gli esercizi e la clientela rispettino le normative imposte dal Governo in materia di rispetto delle distanze di sicurezza ma anche verificare l’utilizzo dei dispostivi di protezione individuale. E ciò perché i supermercati sono al primo posto tra le fonti di contagio. Quindi controlli sia sulle presenze dei clienti (la norma dice 3 persone per ogni 40 mq), sia sulla gestione degli accessi (entrate e uscite) che devono essere differenziati. Nessun intento persecutorio – conclude l’assessore – ma la necessità di attuare una corretta prevenzione da parte di tutti per uscire da questa situazione divenuta ormai davvero insostenibile”