Il Milan dimentica la Juventus e riparte alla grande: 2-0 al Torino, recuperato anche Ibrahimovic

Milan-Torino termina 2-0: i rossoneri la sbloccano con Leao e raddoppiano con Kessiè, nel finale c’è spazio anche per il ritorno di Ibrahimovic

Dopo il poker dell’Atalanta in trasferta a Benevento e la vittoria casalinga del Genoa sul Bologna, preziosissima in zona retrocessione, il sabato della 17ª giornata di Serie A si completa con il match serale che vede il Milan impegnato in casa contro il Torino. Rossoneri chiamati ad una prova convincente dopo il primo ko stagionale contro la Juventus, nonchè prima sconfitta dal post lockdown. Milan che si dimostra una squadra solida mentalmente, ricuce eventuali crepe, dà un colpo di spugna alla prestazione opaca (ma con tanti alibi legati agli indisponibili) offerta contro i bianconeri e riparte con un successo rotondo.

Netto 2-0 contro un Torino forse troppo timido, apprezzabile solo nei 20 minuti finali giocati con maggior spirito offensivo. Del resto però, contro questo Milan difficilmente puoi permetterti di scoprirti: alla prima imbucata utile infatti Leao controlla un filtrante di Brahim Diaz e scarica in rete. Poco dopo lo stesso Brahim Diaz va via in area e viene steso da Belotti (sì, in difesa): calcio di rigore, assegnato con il Var, trasformato da Kessiè. Nel secondo tempo il Milan non trova il gol del 3-0 ma controlla la gara senza grossi patemi: l’unico spavento arriva su un tiro deviato che Donnarumma neutralizza con una parata strepitosa in controtempo. Nel finale di partita arriva qualche minuto anche per Zlatan Ibrahimovic, finalmente recupero e pronto a prendersi la posizione centrale nel tridente offensivo a partire dal posticipo di lunedì contro il Cagliari.

RISULTATI SERIE A 17ª GIORNATA

SABATO 9 GENNAIO

Ore 15:00

Benevento-Atalanta 1-4 (30′ Ilicic, 50′ Sau, 69′ Toloi, 71′ Zapata, 86′ Muriel)

Ore 18:00

Genoa-Bologna 2-0 (44′ Zajc, 55′ Destro)

Ore 20:45

Milan-Torino (25′ Leao, 36′ Kessiè rigore)

DOMENICA 10 GENNAIO

Ore 12:30

Roma-Inter

Ore 15:00

Parma-Lazio

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

Ore 18:00

Fiorentina-Cagliari

Ore 20:45

Juventus-Sassuolo

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ore 20:45

Spezia-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 36 ROMA 33 ATALANTA 31 JUVENTUS 30 SASSUOLO 29 NAPOLI 28 LAZIO 25 VERONA 24 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 BOLOGNA 17 UDINESE 16 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 SPEZIA 14 GENOA 14 TORINO 12 PARMA 12 CROTONE 9

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 14 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Muriel (Atalanta) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 8 reti Nzola (Spezia) 8 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti D. Zapata (Atalanta ) 7 Reti Lozano (Napoli) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (18ª GIORNATA)

VENERDI’ 15 GENNAIO

Ore 20:45

Lazio-Roma

SABATO 16 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Verona

Ore 18:00

Torino-Spezia

ORE 20:45

Sampdoria-Udinese

DOMENICA 17 GENNAIO

Ore 12:30

Napoli-Fiorentina

Ore15:00

Crotone-Benevento

Sassuolo-Parma

Ore 18:00

Atalanta-Genoa

Ore 20:45

Inter-Juventus

LUNEDI’ 18 GENNAIO

Ore 20:45

Cagliari-Milan