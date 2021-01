Milan, due assenze pesanti in vista del Cagliari: Theo Hernandez e Calhanoglu positivi al Coronavirus

17 Gennaio 2021 10:05

Il Milan perde due titolarissimi in vista della sfida contro il Cagliari di lunedì: Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu positivi al Coronavirus

Brutte notizie in arrivo per i tifosi del Milan. In vista della sfida di lunedì contro il Cagliari, posticipo della 18ª giornata di Serie A, i rossoneri dovranno fare a meno di due pedine di fondamentale importanza nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Stando ai risultati dei test rapidi effettuati nelle ultime ore infatti, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu sono risultati positivi al Coronavirus. Solo pochi giorni fa il Milan aveva registrato altri due casi di positività, quelli di Rade Krunic e Ante Rebic.

Nel comunicato ufficiale diramato dal Milan si legge: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo.

Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.