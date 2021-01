Milan, tris di ottime notizie: Theo Hernandez ‘falso positivo’, Rebic e Krunic guariti dal Coronavirus

21 Gennaio 2021 14:33

Il Milan recupera 3 calciatori in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta: Theo Hernandez ‘falso positivo’, Rebic e Krunic guariti dal Covid

Il Milan tira un sospiro di sollievo, anzi tre. Arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera, specialmente dal ‘reparto Covid’. In vista della delicata sfida contro l’Atalanta di sabato, match valevole per l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A, i rossoneri recuperano ben 3 calciatori. Il primo a tornare a disposizione è Theo Hernandez, risultato ‘falso positivo’ rispetto ai controlli effettuti nei giorni scorsi che lo avevano escluso dalla gara contro il Cagliari. Niente da fare invece per Hakan Calhanoglu, ancora positivo al Coronavirus. Guariti dalla malattia invece Ante Rebic e Rade Krunic, risultati positivi alla vigilia del big match contro la Juventus. Il Milan conferma attraverso un comunicato ufficiale nel quale si legge: “AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica“.