Milan, settimana decisiva per il rinnovo di Calhanoglu: ma ha ricche offerte da altri club

12 Gennaio 2021 13:14

Milan, passi avanti per il rinnovo di Hakan Calhanoglu: incontro in settimana con l’agente del calciatore. Il turco ha ricche offerte da altri club

Il rinnovo di Calhanoglu è uno dei temi principali nell’agenda del Milan. Il trequartista turco si è dimostrato un calciatore indispensabile con ogni allenatore passato al Milan che, pur di usarlo, lo hanno spesso dirottato come esterno d’attacco, centrocampista d’inserimento o in emergenza anche regista. Stefano Pioli ha scelto per lui la sua posizione naturale, quella di trequartista, nel quale l’ex Leverkusen è tornato a splendere trascinando i rossoneri con gol, assist e giocate di grande personalità. La scadenza del suo contratto nel mese di giugno affretta dunque i tempi del rinnovo con la società: già adesso Calhanoglu potrebbe firmare con un altro club per liberarsi a parametro zero. E le ricche offerte non mancano stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Il calciatore avrebbe proposte da 5 milioni di euro, il Milan arriva fino a 3.5 milioni l’anno. Una distanza che comunque si può colmare, la volontà c’è da entrambe le parti: in settimana ci sarà un incontro con l’agente Gordon Stipic che potrebbe risultare decisivo.