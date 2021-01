Milan, la puntura di Casillas: “Donnarumma merita una squadra più prestigiosa”

10 Gennaio 2021 16:44

Iker Casillas punge il Milan: secondo l’ex portiere spagnolo, Gigio Donnarumma meriterebbe una squadra con uno spessore europeo maggiore

Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega al Milan fino al termine della stagione, dopo della quale sarà free agent e libero di trovarsi una squadra gratuitamente. I rossoneri stanno lavorando con l’agente Mino Raiola per rinnovare entro poche settimane, ma c’è chi consiglia al portiere una destinazione più prestigiosa. Dalla Spagna ha fatto molto scalpore il tweet di Iker Casillas, ex portiere iberico che in carriera ha vinto tutto con la maglia del Real madrid. ‘San Iker’ ha espresso la sua opinione sul futuro di Donnarumma, auspicando un trasferimento in una squadra più prestigiosa al fine di giocare ad un contesto piùa datto al suo livello: “secondo me, Donnarumma dovrebbe giocare per un club con più tradizione. Errore mio!! Il Milan ha una tradizione. Intendo più valore in Europa in questo momento“.