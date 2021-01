Milan-Juventus si gioca! Bianconeri partiti per Milano, nessun nuovo caso di Covid: diramata la lista dei convocati

6 Gennaio 2021 11:41

Milan-Juventus si gioca regolarmente, nessun nuovo caso fra i bianconeri che sono partiti in pullman alla volta di Milano

Milan-Juventus si giocherà regolarmente. Il big match della 16ª giornata di Serie A che chiuderà l’Epifania del calcio itaiano non è a rischio rinvio come si temeva nelle scorse ore. Dopo i due casi di positività al Coronavirus di Alex Sandro e Cuadrado, riscontrati a breve distanza fra lunedì e martedì, il club bianconero rischiava di essere fermato dall’Asl di Torino se ci fossero state delle avvisaglie di un possibile focolaio incontrollato che generasse nuovi positivi e mettesse a rischio l’incolumità di giocatori e staff delle due squadre. Il via libera è arrivato nella mattina, quando è stato accertato che non si fosse riscontrato alcun nuovo caso nel gruppo squadra bianconero. La Juventus è dunque partita in pullman alla volta di Milano. Diramata anche la lista dei convocati: presenti tutti ad eccezione di Alvaro Morata (infortunato). Aggregati quattro giovani: Di Pardo, Dragusin, Fagioli e Da Graca.