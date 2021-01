Milan-Atalanta, ancora scintille! De Roon stuzzica Ibrahimovic: il VIDEO social è provocatorio

26 Gennaio 2021 10:19

Ancora scintille dopo Milan-Atalanta: Marten De Roon stuzzica Ibrahimovic con un video provocatorio postato sul suo profilo Twitter

Milan-Atalanta si è portata dietro una scia di forti polemiche. Lo 0-3 maturato in campo, in favore dei bergamaschi, non è bastato per archiviare la partita. Lo scambio di battute fra Ibrahimovic e Zapata “volete anche il 13° rigore?” – “ho segnato più gol io che tu partite in carriera“, ha riacceso prontamente gli animi. Nella vicenda è entrato a piedi uniti anche Marten De Roon che su Twitter ha pubblicato un particolare cinguettio con la frase “posta il video e vai a nasconderti“, chiaro riferimento alla reazione furente che Ibrahimovic avrebbe potuto avere guardando il filmato. Nella clip si vede Ibrahimovic pronunciare l’ormai famosa frase verso Zapata, ma poi vengono montati, uno dopo l’altro, i 3 gol della Dea fino ai ‘titoli di coda’, come fosse un piccolo cortometraggio. Come l’avrà presa Ibrahimovic?