29 Gennaio 2021 21:25

Meteo, giornata di forte caldo in Italia. Temperature in rialzo anche al Sud con punte di +21°C in Sicilia, +19°C in Calabria

E’ stata una giornata con caldo anomalo in tutta Italia con temperature elevate anche in montagna. Al Su abbiamo avuto punte di +24°C in Sardegna e +21°C in Sicilia. Ecco i dati delle massime più significative registrate oggi, venerdì 29 gennaio, in alcune città di Calabria e Sicilia: +21°C a Palermo, +20°C a Catania; +19°C Roccabernarda; +18°C Reggio Calabria; +17°C a Crotone. Il weekend del 30-31 gennaio sarà caratterizzato dal maltempo, con piogge su molte regioni.