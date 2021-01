24 Gennaio 2021 15:19

Domenica di fine Gennaio caratterizzata dal vento e dal cielo grigio in riva allo Stretto di Messina, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo scattate da di Renzo Pellicano. Il mare è estremamente agitato e il cielo è nuvoloso tra Scilla e Cariddi. In alto la FOTOGALLERY completa.