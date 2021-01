Meteo, le temperature folli di oggi al Sud: +30°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Pace del Mela [DATI]

10 Gennaio 2021 18:08

Meteo, temperature senza precedenti per Gennaio al Sud Italia: raggiunti i +30°C in Sicilia, nel messinese tirrenico. Tutti i dati di oggi

Fa caldo al Sud in pieno Gennaio, un caldo da record. La Regione con le temperature più elevate è la Sicilia: oggi abbiamo ben +30°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Pace del Mela, nel messinese tirrenico, a Falcone e Terme Vigliatore +29°C, Patti e Torregrotta +26°C. Alle Isole Eolie spiccano i +25°C di Salina e i +23°C di Stromboli. Mai nella storia del mese di Gennaio in Sicilia erano state raggiunte temperature simili. Poi abbiamo +27°C di Cefalù, +25°C di Capaci, +24°C di Palermo e Monreale, +23°C di Termini Imerese e Castellammare del Golfo, +22°C di Bagheria. Mentre Catania e Siracusa si sono fermate a +16°C. Questa grande anomalia cesserà gradualmente nelle prossime ore: già domani, Lunedì 11 Gennaio, le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Sud.