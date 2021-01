28 Gennaio 2021 21:54

Meteo: ondata di caldo nei Giorni della Merla, +20°C in Sicilia ma anche nel resto del Paese la temperatura sarà mite proprio in concomitanza con i Giorni della Merla

In Italia le temperature sono in aumento dopo l’ondata di freddo dei giorni scorsi. Nelle prossime ore un’ondata di caldo si estenderà all’Italia, con temperature che tra domani, Venerdì 29, e dopodomani, Sabato 30 Gennaio, arriveranno in molti casi oltre i +20°C soprattutto in Sardegna e Sicilia. Ma anche nel resto del Paese farà decisamente caldo proprio in concomitanza con i Giorni della Merla, che secondo la tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno ma non sarà propriamente così. L’inverno, quindi, entra letteralmente in stand-by.