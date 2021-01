Meteo, fa caldo al Sud: picchi di +24°C oggi in Calabria e Sicilia [DATI]

8 Gennaio 2021 18:53

Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: picchi di +24°C in Calabria e Sicilia

Bella giornata di oggi varie località di Calabria e Sicilia hanno raggiunto picchi di +24°C in entrambe le Regioni. Nel dettaglio, la temperatura massima ha raggiunto +24°C a Siracusa, Rosarno, Platì e Feroleto della Chiesa, +23°C a Misilmeri, Torregrotta, Rizziconi e Soverato, +22°C a Catania, Barcellona Pozzo di Gotto, Augusta, Noto, Mineo, Patti, Gioiosa Ionica e Sant’Agata del Bianco, +21°C a Acireale, Crotone, Cefalù, Fiumedinisi, San Pier Niceto, Bovalino, Cittanova, Stignano e Monasterace, +20°C a Messina, Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme, Modica, Comiso, Tropea e Lampedusa. Particolarmente caldo anche nel Sud della Puglia, con temperature che nel Salento hanno sfiorato i venti gradi con picchi di +19°C a Supersano, Taurisano, Spongano, Ortelle e Cerfignano. Il picco del caldo non è ancora stato raggiunto: sarà dopodomani, Domenica 10 Gennaio, con temperature superiori ai +25°C sia nella Sicilia orientale che in Calabria.