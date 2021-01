Meteo, caldo senza precedenti al Sud: +22°C in Sicilia e +21°C in Calabria [DATI]

7 Gennaio 2021 18:36

Meteo, gelo al Centro/Nord, caldo senza precedenti al Sud. Già +22°C in Sicilia e +21°C in Calabria, le temperature di oggi

L’Italia è letteralmente divisa in due con gelo al Centro/Nord e caldo al Sud. In particolare in Calabria e Sicilia le temperature massime di oggi hanno superato +20°C: sono stati raggiunti +22°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone, Acquedolci, Terme Vigliatore, Misilmeri e Villabate, +21°C a Palermo, Cefalù, Pace del Mela, Torregrotta, Brolo e Rosarno, +20°C a Catania, Siracusa, Gioiosa Ionica, Platì, Feroleto della Chiesa, Noto, Naso, Mineo, Bagheria, Partinico, Castellammare del Golfo e Termini Imerese, +19°C a Reggio Calabria, Tropea, Bovalino, Rizziconi, Acireale, Patti, Comiso, Scicli, Pachino e Lampedusa, +18°C a Trapani, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Mileto, Cittanova, Scilla, Sciacca e Pantelleria, +17°C a Catanzaro, Crotone, Paola e Serra San Bruno. Nei prossimi giorni le massime aumenteranno ancora, superando i +20°C in modo sempre più diffuso ed esteso sul territorio, con picchi di oltre +25°C nei prossimi tre giorni (Venerdì, Sabato e Domenica) in Sicilia. Scatta la caccia ai record storici di caldo mensile.