Meteo, caldo estivo in Aspromonte. A Gambarie +20°C il 10 Gennaio: non era mai successo nella storia. I DATI della Provincia di Reggio Calabria

10 Gennaio 2021 18:22

Meteo: caldo estivo in Aspromonte, stravolti tutti i precedenti record con temperature molto alte. I dati della provincia di Reggio Calabria

E’ caldo record in Aspromonte in questa domenica di gennaio: a Gambarie la temperatura ha raggiunto i +20,4°C superando il precedente record di caldo mensile: era di +19,3°C e risaliva al 4 gennaio 1962. Record anche a Cardeto e Roccaforte del Greco, rispettivamente a 1.236 metri e 943 metri di altitudine sul livello del mare: entrambe hanno raggiunto i +19,8°C, superando abbondantemente i precedenti record.

In generale in Calabria le temperature sono state molto alte: +27°C a Santa Cristina d’Aspromonte, +26°C a Belvedere Marittimo, +24°C a Tropea, Cittanova, Amantea ed Arena, +23°C a Paola e Sant’Alessio in Aspromonte, +22°C a Vibo Valentia, Mileto, Joppolo e Feroleto della Chiesa, +21°C a Soverato, Scilla e Botricello, +20°C a Lamezia Terme, Platì, San Nicola da Crissa e ai 900 metri di altitudine di Parenti. Mentre Reggio Calabria sembra di essere in una bolla d’inverno: la temperatura massima non ha superato i +16°C, il cielo è coperto e una fitta nebbia è calata sulle basse colline della città.