12 Gennaio 2021 13:05

Messina “Zona Rossa”: uffici notarili aperti regolarmente nei consueti orari per assicurare al pubblico la relativa assistenza e la stipula degli atti programmati”

“I Notai della città di Messina, preso atto dei recenti provvedimenti Regionali e Sindacali dettati dalla attuale situazione epidemica, confermano che i propri Uffici, in osservanza alle vigenti norme di legge in materia di attività degli Studi Notarili, continueranno ad

essere aperti nei consueti orari per assicurare al pubblico la relativa assistenza e la stipula degli atti programmati”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente, Not. Silverio Magno. “La clientela potrà, sul presupposto che si tratti di operazioni che per gli interessati abbiano il carattere richiesto, munirsi della consueta autodichiarazione in cui si specifichi che la ragione dello spostamento è un appuntamento presso uno studio notarile per una operazione che riveste per il richiedente “indifferibile ragione d’urgenza”, conclude la nota.