11 Gennaio 2021 13:10

Messina “zona rossa”: proseguono le attività di Caf Cisl, Inas Cisl e Anolf Cisl. Ecco le modalità di prenotazione per gli appuntamenti

Le nostre attività dei servizi di Assistenza, Caf e Patronato con Caf Cisl, Inas Cisl e Anolf Cisl proseguiranno anche nel periodo di lockdown essendo considerate attività essenziali. I servizi saranno svolti solo tramite appuntamento da fissare attraverso il centralino della Cisl Messina al numero 0906507611. Per il Caf è possibile contattare anche il numero verde 800800730 o prenotare attraverso il sito https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento. Per il Patronato Inas è possibile contattare anche il numero 0906507625 o il numero verde 800249307, oppure inviare una mail all’indirizzo a messina@inas.it. Si raccomanda a tutti gli utenti di recarsi presso la sede dei servizi solo cinque minuti prima dell’orario d’appuntamento per evitare assembramenti nel rispetto a tutela della salute di tutti.