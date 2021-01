Coronavirus: Messina verso la “Zona Rossa”

9 Gennaio 2021 14:15

Coronavirus, Messina e due comuni del Catanese verso la zona rossa

La decisione pare possa arrivare in giornata: tre comuni siciliani potrebbero diventeranno “zona rossa“. Si tratta Messina e dei comuni di Castel di Judica e Ramacca, in provincia di Catania. A preoccupare sono le relazioni trasmesse stamattina dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali all’assessorato alla Salute. In giornata, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, adotterà i provvedimenti.